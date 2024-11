Mimo tych zastrzeżeń walka została uznana za profesjonalną, stąd obaj zostaną teraz zawieszeni i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym stanie będą musieli odpoczywać - trzy dni za każdą rundę. Było ich osiem, więc jak łatwo obliczyć, przerwa potrwa co najmniej 24 dni. Oczywiście jest to trochę "martwy" przepis, bo żaden z pięściarzy nie ma zaplanowanego kolejnego starcia w ciągu najbliższych trzech tygodni.

Boks. Jake Paul zadał 78 ciosów, Mike Tyson tylko 18

Były mistrz świata wagi ciężkiej tylko w pierwszej i drugiej rundzie w Arlington był stroną aktywniejszą, ale później przewagę miał dużo młodszy i szybszy rywal. Dominacja Paula nie podlegała dyskusji, ale sprawiał wrażenie, że nie zależało mu, by zakończyć walkę przed czasem.

"To było bardzo trudne dla mnie, bo Tyson to legenda, największa legenda, która mnie zainspirowała" - przyznał po walce Paul, a "Żelazny Mike" dodał: "Myślę, że mogę być zadowolony z tego, co pokazałem. Nie muszę nikomu nic udowadniać, czuję się szczęśliwy".