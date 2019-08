Kijowska wyprawa Rafała Jackiewicza (50-25-2, 22 KO) zakończyła się spodziewaną porażką. Tym razem Rafał przegrał z olimpijczykiem z Rio, Ukraińcem Dymytro Mytrofanowem (6-0-1, 3 KO).

Były mistrz Europy i pretendent do tytułu mistrza świata nie ma już sportowych ambicji, ale zarabia całkiem niezłe pieniądze, walcząc na zagranicznych ringach z różnymi ciekawymi zawodnikami.



Jackiewicz był liczony w czwartym starciu, zdołał jednak wstać i dotrwać do końca rundy. Do piątej odsłony już nie wyszedł. Teraz będzie zapewne czekał na kolejną ofertę walki z kimś, kto będzie chciał poprawić swój bilans walcząc z naprawdę mocnym niegdyś Polakiem. I trochę smutno patrzy się, jak bokser kalibru Jackiewicza przegrywa walkę za walką, choć oczywiście nie zamierzamy mu niczego doradzać. W końcu zarabia na swoją rodzinę, a obrona wciąż jest dobra, więc większej krzywdy w ringu raczej nie doznaje.