Trener Jerzy Brzęczek o zniesieniu przepisu o młodzieżowcu. Wideo

- W sprawie obowiązku gry młodzieżowca zawsze będą "za" i "przeciw". Zawsze można używać argumentu, że jak ktoś jest dobry, to bez względu na to czy ma lat 16 czy 30 lat, to będzie grał. Za moich czasów piłka była inna pod względem struktury drużyny. Wtedy nie było obcokrajowców, a teraz praktycznie w każdej drużynie jest ich 40-50 proc. Są też inne uwarunkowania… - mówi Jerzy Brzęczek, trener Wisły Kraków i były selekcjoner reprezentacji Polski.