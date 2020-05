Mateusz Kusznierewicz dla Interii: W listopadzie wystartuję w mistrzostwach świata w klasie Star. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Ten powrót sprawia mi wiele frajdy, co ciekawe zyskałem też nowe doświadczenia, bo zawsze pływałem z Polakami. Nigdy nie sądziłem, że mając na koncie tyle wiedzy i doświadczeń jestem w stanie jeszcze czegoś się nauczył. Bruno wprowadził wiele nowych elementów do mojego żeglowania. Zadbałem o siebie, o formę, nie marnuje energii, zwracam uwagę nawet na taki drobny szczegół jak sposób chodzenia po marinie. Robię to co lubię i mam z tego satysfakcję. Tegoroczne mistrzostwa świata przeniesione zostały na listopad, odbędą się w USA, mam jednak pewien problem, bo zostałem zaproszony na inne mistrzostwa zaplanowane na dwa dni później w Australii i nie wiem, które wybrać. Na szczęście już nic nikomu nie muszę udowadniać, robię to dla przyjemności, dla siebie i z fajnymi ludźmi - mówi Interii mistrz olimpijski w żeglarstwie z Atlanty Mateusz Kusznierewicz.