Dwukrotna medalistka olimpijska, mistrzyni świata, trzykrotna mistrzyni Europy. Agaty Wróbel nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Najwybitniejsza polska sztangistka osiągała kolejne sukcesy na arenie międzynarodowej, a kibice robili sobie apetyt na więcej. W wieku 25 lat jej karierę przerwała jednak brutalna diagnoza, gdy zawodniczka dowiedziała się o zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C. Mimo prób, nie udało jej się później wrócić do sportu. Wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęła pracę w sortowni śmieci.

