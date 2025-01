Ponad cztery miesiące trwał odpoczynek od tenisa dla Tomasza Wiktorowskiego - przynajmniej ten, o którym oficjalnie wiemy. 5 września Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale US Open z Jessicą Pegulą 2:6, 4:6 , odpadła z turnieju. Było to też pożegnanie się ówczesnej liderki rankingu WTA z trenerem, choć informację o tym podano dopiero kilka tygodni później . Wcześniej team raszynianki wyjaśniał sprawę pozytywnego wyniku testu antydopingowego, o którym dowiedział się 12 września. Sprawa zmiany trenera zeszła na dalszy plan.

Wiktorowskiego zastąpił ostatecznie Wim Fissette , to pod jego opieką Iga zagra w poniedziałek w pierwszej rundzie Australian Open. Wiktorowski zaś wrócił do komentowania tenisowych spotkań, czym zajmował się już w przeszłości. Pierwsze zaś wypadło w dniu jego 44. urodzin, na dodatek na starcie... dwóch zawodniczek, które jako ostatnie pokonały Igę w Wielkich Szlemach, gdy prowadził ją ten szkoleniowiec.

- Witam serdecznie, Tomasz Wiktorowski. (....) Na pewno jakieś emocje są, ale robię to od 2009 roku, więc z przyjemnością wracam do tego zawodu - skomentował znakomity trener, który wcielił się w rolę eksperta u boku Bartosza Ignacika.

Jessica Pegula - Julia Putincewa w półfinale WTA 500 w Brisbane. Koszmarny "mecz dnia", 37 niewymuszonych błędów w 1. secie

FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP / AFP

Jessica Pegula / FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP / AFP

W tie breaku Kazaszka prowadziła 4:2, gdy doszło do zmiany stron. Pegula smeczem uzyskała po chwili kontakt, a następnie dwa razy wygrała przy podaniu rywalki: najpierw po szczęśliwym zagraniu w taśmę, a później po zepsutym slajsie rywalki. To ona opanowała emocje, domknęła tego seta (7:4).

I tę formę zachowała już na drugą partię, była nieznacznie lepsza. Nie pokazywała niczego wielkiego, ale też jej płaski serwis był skuteczny. A to, w połączeniu z brakiem w szóstym gemie, wystarczyło do awansu do finału. - Aby znaleźć kontrolę nad meczem, potrzebny jest rytm. A z Putincewą niestety rytmu nie znajdzie nikt - komentował Wiktorowski.