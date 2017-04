Pogrzeb Michele Scarponiego. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Tysiące ludzi pożegnało w Filottrano Michele Scarponiego, włoskiego kolarza, który zginął w wypadku podczas treningu 22 kwietnia.



"Byliśmy dobrymi przyjaciółmi, dlatego trudno mi nawet myśleć o tym, co się stało. Poza tym, że był sportowcem, to był młodym człowiekiem, młodym rodzicem, ojcem dwóch synów. Poza wszystkimi innymi względami, ponieśliśmy wielką stratę" - powiedział Fabio Luna, prezes Włoskiego Komitetu Olimpijskiego regionu Marche.



"Wszyscy jesteśmy smutni z powodu takiej straty w tym mieście. Przecież wszyscy go tutaj znali. Kiedy jeździł w w Filottrano na rowerze, to zawsze do każdego się uśmiechał, ponieważ wszyscy go znali" - stwierdziła Ottavia Scuppa z rodziny kolarza.