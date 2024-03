Żużlowi bezrobotni. Co oni teraz zrobią?

Jeszcze tydzień temu w zasadzie wszyscy byliśmy pewni, że ligowy żużel wraca do Krakowa. Od 2019 roku nie widzieliśmy drużyny z tego miasta, a przez ten czas miejscowy ośrodek przechodził przez wiele zawirowań. Wydawało się, że naprawdę w tym sezonie to już formalność i Kraków naprawdę wróci do ligi. Nic bardziej mylnego. Niespełna tydzień przed startem rozgrywek oficjalnie poinformowano, że jednak Krakowa nie będzie. Powód? Brak należytego budżetu.

