Historyczna chwila. Polka w księdze rekordów Guinnessa?

Irena Nadolna-Szatyłowska to postać doprawdy nietuzinkowa . Od najmłodszych lat interesowała się zupełnie innymi rzeczami niż większość jej koleżanek ze szkoły. Kobieta kochała latanie. Chciała nawet wybrać się na specjalne studia, lecz na przeszkodzie stanęli rodzice martwiący się o bezpieczeństwo córki. W XX wieku nie korzystano z takich samolotów jak obecnie, więc każdy niepewny ruch mógł zakończyć się tragicznie. Zwłaszcza jeśli mowa o osobach dopiero co uczących się nowego fachu. Główna bohaterka naszego tekstu jednak się nie poddała.

Polka ma olbrzymie szanse na trafienie do księgi rekordów Guinnessa. W sprawie działa portal PoBandzie, który zaangażował kibiców do pomocy. Jeżeli ci podeślą odpowiednie dokumenty, to zostaną one przekazane osobom odpowiedzialnym za prestiżowe zestawienie. Zdecydowanie warto było zorganizować pospolite ruszenie, ponieważ Irena Nadolna-Szatyłowska ma szansę zaistnieć na liście jako pierwsza w historii sędzia żużlowa na świecie.