Jednak kłamali, wierzyciele już dzwonią. Na liście największe polskie gwiazdy

Kiedy OK Kolejarz Opole nie dostał licencji na 2025, działacze zrobili wielkie oczy. Mówili, że właściwie brakuje im papierka z ZUS o niezaleganiu z opłatami. Teraz okazuje się, że to nieprawda. Do PZM dzwonią największe polskie gwiazdy i dopytują, kiedy Kolejarz zapłaci im za start w Złotym Kasku. Na liście jest kilku zawodników, w tym były uczestnik Grand Prix. W sumie chodzi o przelew na około 50 tysięcy. Bez tego Kolejarz nie dostanie zgody na starty w lidze.