Potężna dziura w składzie, to grozi spadkiem. Muszą błagać o zgodę na ten transfer

13 milionów złotych długu, to niejedyny problem ebut.pl Stali Gorzów. Drugim, równie poważnym, jest wielka dziura w składzie po odejściu Jakuba Miśkowiaka. Z raportu Stali wynika, że miał go zastąpić Hubert Jabłoński z FOGO Unii Leszno. Stal jednak dostała licencję nadzorowaną z uwagi na finanse, więc może nie otrzymać zgody (musi o nią prosić) na wypożyczenie zawodnika za 300 tysięcy złotych. Miśkowiak zdobył średnio 5,4 punktu na mecz. Jeśli teraz wpiszemy w to miejsce zero, to Stal będzie miała problem ze zdobywaniem punktów w sezonie 2025.