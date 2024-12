W Motorze Lublin plują sobie w brodę. Poważna strata, milioner się zemści

Orlen Oil Motor Lublin bardzo szybko zrezygnował z Roberta Lamberta. Brytyjczyk wprowadził aktualnych mistrzów Polski do PGE Ekstraligi, lecz w najwyższej klasie rozgrywkowej był w ich składzie piątym kołem u wozu. 26-latek swoje miejsce na ziemi znalazł w Toruniu, którego barwy reprezentuje nieprzerwanie od 3 lat. W KS Apatorze stał się milionerem, a niedawno przedłużył kontrakt o kolejne dwa lata. Indywidualny wicemistrz świata ma dać klubowi to, na co czekają w Grodzie Kopernika od 2008 roku. Działacze wierzą bowiem, że już w przyszłym sezonie są w stanie zrzucić Motor z tronu.