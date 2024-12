Człowiek Golloba na zakręcie. Legenda nie ma złudzeń. To ostatni dzwonek

Dekadę temu, nie tylko w Toruniu, ale również w całej Polsce, wiązano wielkie nadzieje z Pawłem Przedpełskim. Choć na motocykl żużlowy usiadł stosunkowo późno, to z miejsca potrafił rozprawiać się z najlepszymi na świecie. Sztab puszczał go z rezerw nawet za Tomasza Golloba. Jako młodzieżowiec dojrzewał przy polskim mistrzu świata z 2010 roku. Od tamtej pory minęło jednak sporo czasu.

Ogromna zapaść Polaka, był cieniem samego siebie

Wyraźny regres nastąpił tuż po skończeniu wieku juniora. Przedpełski nie odnalazł się w dorosłej ścieżce kariery. Swoich sił próbował także w Częstochowie, ale nic większego z tego nie wyszło. Pewnym punktem zwrotnym był życiowy 2021 rok , w którym niespodziewanie awansował do Grand Prix. Z perspektywy czasu był to jedynie chwilowy przebłysk formy.

- Paweł jako junior robił bardzo dużo punktów. To jest fajny chłopak, lecz później nie miał jakiejś większej stabilizacji, żeby wyraźnie zaistnieć. To było na zasadzie wyda lub nie wyda. Po prostu lubi ten sport, więc nadal go uprawia. Na pewno trzeba mu oddać, że w całej swojej karierze trochę tych punktów dla Torunia przywiózł - tłumaczy Marek Cieślak.