Na podstawie danych, które opracował portal statystyczny GuruStats, przygotowaliśmy klasyfikację formacji młodzieżowych, opartą o średnią liczbę punktów zdobywanych przez juniorów w rozgrywkach PGE Ekstraligi. O tym, że mocni juniorzy są istotni, wiedzą z pewnością w Częstochowie, bo to właśnie żużlowcy Włókniarza okazali się być najlepsi w całej lidze. Pod Jasną Górą żałują jednak pewnie, że nie przełożyło się to na awans do fazy play-off.

1. Eltrox Włókniarz Częstochowa (11,36)

Mówi się, że rywalizacja wewnątrz drużyny przeszkadza w osiąganiu dobrych wyników. W Częstochowie ostatecznie nie zaszkodziła, choć mieli trzech bardzo solidnych juniorów. Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki, przy okazjonalnej pomocy Bartłomieja Kowalskiego, okazali się być najlepszą formacją młodzieżową w PGE Ekstralidze w sezonie 2021.

2. Motor Lublin (9,44)

Choć w przeciwieństwie do Fogo Unii Leszno, w formacji juniorskiej nie mają żadnego wychowanka, nie przeszkadza im to w dorzucaniu wielu punktów do dorobku drużyny. A to wszystko dzięki znakomitej postawie Mateusza Cierniaka, wychowanka Unii Tarnów i Wiktora Lamparta, wychowanka Stali Rzeszów. Lepiej jednak kupować, niż szkolić?

3. Betard Sparta Wrocław (5,17)

Juniorzy kluczowi dla złotego medalu w DMP? Na pewno, choć nie muszą być najlepsi, by sięgać po najwyższy ligowy laur w Polsce. Postawa Przemysława Liszki i Michała Curzytka, choć nie wybitna, okazała się być wystarczająca by zdobyć upragniony złoty medal w rozgrywkach PGE Ekstraligi.

4. Fogo Unia Leszno (5,17)

Z jednej strony można by rzec, że dopiero czwarte miejsce Unii to zawód, ale wiadomym był fakt, że juniorzy Unii w sezonie 2021, choć nie najgorsi, nie będą najlepszą formacją młodzieżową w lidze. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Zdaje się, że w Lesznie wyciągnęli z zeszłego sezonu wnioski i za kilka lat, jeśli plan wypali, powinniśmy być świadkami znakomitej postawy juniorów Unii.

5. Moje Bermudy Stal Gorzów (4,11)

W Gorzowie pewnie tęsknią za czasami, gdy młodzieżowcem był Bartosz Zmarzlik, a znakomitym doparowym był Adrian Cyfer. Choć teraz jest dużo słabiej, jest nadzieja na przyszłość. W tym sezonie zadebiutuje wielki talent Oskar Paluch, ponownie dla Stali będzie jeździł też Mateusz Bartkowiak. Gorzowianie mają dużą szansę poprawić swoją pozycję w tej klasyfikacji w przyszłym sezonie.

6. ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz (3,93)

Czy GKM zanotował progres, jeśli chodzi o wyniki juniorów? Tak, zdecydowanie. Czy przełożyło się to na awans do upragnionych play-offów? Nie. Czy postawa juniorów dała Grudziądzowi utrzymanie? Na pewno się do niego przyczyniła.

7. eWinner Apator Toruń (3,79)

Wydaje się, że kontraktując Karola Żupińskiego i Krzysztofa Lewandowskiego włodarze Apatora liczyli na lepsze wyniki tej formacji. Szczególnie po wychowanku Wybrzeża Gdańsk spodziewano się więcej. Czy w przyszłym sezonie będzie lepiej? Na to pewnie w Toruniu liczą.

8. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra (3,21)

Czy juniorzy okazali się gwoździem do zielonogórskiej trumny w postaci spadku do eWinner 1. Ligi? To byłoby zdecydowane zbyt duże uproszczenie, ale należy spostrzec, że młodzieżowcy Falubazu nie dorzucali zbyt wielu punktów do dorobku swojej drużyny. Czy gdyby było ich więcej Falubaz by nie spadł? Pewnie i tak by spadł, ale kolegom seniorom byłoby łatwiej tę PGE Ekstraligę utrzymać.