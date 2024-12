Wszyscy wypatrują tego transferu. To może być randka w ciemno

To z nimi Unia Tarnów rozmawia o umowie

Zacznijmy od tego, że ktokolwiek do Tarnowa ostatecznie nie trafi, to nie będzie to żadna bomba transferowa. Rynek, gdy idzie o zawodników do lat 24 jest bardzo trudny i wszystkiego najciekawsze nazwiska mają już zapewnioną pracę. Beniaminek ligi musi więc rozglądać się za kimś nieoczywistym. Klub też cudów nie będzie oczekiwać. Chodzi o to, aby taki kandydat był ambitny i potrafił skutecznie punktować przynajmniej na własnym torze. Spotkania przed własną publicznością będą bowiem kluczowe w kontekście walki o utrzymanie.