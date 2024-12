Lista żużlowych milionerów. Wszyscy mówią o detronizacji Zmarzlika

Starty w PGE Ekstralidze to żyła złota dla żużlowców. Nic więc dziwnego, że wielu z nich marzy o tym, aby załapać się na kontrakt w najlepszej lidze świata. Nie wszyscy jednak mają umowy na najwyższym poziomie. Czołówka ligi zarabia aktualnie olbrzymie pieniądze. Choć trzeba pamiętać o wysokich wydatkach związanych z odpowiednim przygotowaniem się do sezonu, to nikt narzekać nie może. Oto lista najbogatszych zawodników PGE Ekstraligi.

Miejsca 4-5. Emil Sajfutdiniow i Artiom Łaguta

Miejsce 3. Jason Doyle

Miejsce 2. Leon Madsen

Miejsce 1. Bartosz Zmarzlik

Legendy już powstały wokół kontraktu mistrza świata w Motorze Lublin. Różne źródła podają różne kwoty, ale wszystko wskazuje na to, że Polak zarobi 5 do 6 milionów złotych. Zresztą sama umowa w Motorze to jedno, bo poza tym mistrz może liczyć na różne dodatki wynikające z jazdy dla lubelskiej drużyny. Swoją drogą jego aktualny kontrakt wygasa z końcem października przyszłego roku. Już wkrótce obie strony będą siadać do negocjacyjnego stołu. Wcale nie można wykluczyć, że kolejny kontrakt Zmarzlika znów przekroczy nowe bariery i ustanowi nowy rekord.