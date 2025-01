Zmarzlik wielkim przegranym Plebiscytu? "W żużlu nie mamy olimpiady"

Bartosz Zmarzlik uważany był za jednego z faworytów do zwycięstwa w 90. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Roku, ale ostatecznie zajął piąte miejsce. Mistrz świata wydawał się nieco zaskoczony tym faktem, ale statuetkę przyjął z najwyższą klasą. - Jestem szczęśliwy, że kolejny raz zostałem doceniony. To był rok olimpijski, a w żużlu tego nie mamy. Kocham jednak, to co robię i spełniam się w tym - powiedział ze sceny pięciokrotny mistrz świata.