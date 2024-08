Katastrofa w polskim klubie. Poleciały głowy, ale nie trenera

- To była katastrofa. Zawodnicy nie mogą tłumaczyć się, że tor był albo za twardy albo zbyt przyczepny. Powinni jechać na każdej nawierzchni, bo przecież do Grudziądza nie przyjechali po raz pierwszy. Nawierzchnia była twarda, ale do takiego toru trzeba było się przygotować. Jeżeli liderzy nie punktują, to trudno jest osiągnąć dobry wynik - mówi w rozmowie z Interią Janusz Ślączka, menedżer Włókniarza Częstochowa.

