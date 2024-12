Wicemistrz świata pod ścianą. Padły oskarżenia, błyskawiczna odpowiedź

KS Apator Toruń pozbył się Wiktora Lamparta i w jego miejsce ściągnął Jana Kvecha. Wszystko po to, żeby móc powalczyć z Motorem Lublin o złoto. Dla Czecha to ostatnia szansa na zaistnienie w PGE Ekstralidze. Przed nim ostatni sezon w roli zawodnika do lat 24. Jak widać stały uczestnik cyklu Grand Prix wziął to sobie do serca. Kiedy większość zawodników odpoczywa i przygotowuje się fizycznie do rozgrywek, to on wybrał się do słonecznej Australii. W pierwszych zawodach stanął na trzecim stopniu podium, ustępując tylko braciom Holderom. Wicemistrz świata juniorów najwidoczniej chce zadać kłam wszystkim krytykom, którzy oskarżali go o brak profesjonalizmu.