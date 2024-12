Wielka kasa dla polskiego klubu. Rząd i opozycja połączą siły

30 grudnia to ważna data w kalendarzu dla żużlowej Unii Tarnów. Ta czeka na decyzję Województwa Małopolskiego w kontekście przyznania łącznie aż 7 milionów złotych na żużel.

Na to ma być przeznaczona kasa z województwa

Przypomnijmy, że chodzi o kwotę 5 i 2 milionów złotych. Pierwsza ma zostać przeznaczona na konieczny remont stadionu tak, aby dostosować go do wymogów Ekstraligi Żużlowej. Wśród prac są m.in. wymiana band dmuchanych, wykonanie odwodnienia liniowego, wymiana luxów świetlnych, czy naprawa krytycznej infrastruktury. Na wsparcie liczy również miasto Tarnów, które ustami prezydenta Jakuba Kwaśnego zobowiązało się przed Ekstraligą Żużlową do przeprowadzenia wszystkich prac. Te mają zostać ukończone przed startem sezonu 2024.