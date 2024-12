Już go przedstawili, a on… nie podpisał kontraktu. Zamieszanie z legendarnym trenerem

Żużel. Ostrowianie przedstawili Stanisława Chomskiego. Legendarny trener nie podpisał żadnej umowy

Kibice sportu żużlowego ucieszyli się jednak na wieści z 28 grudnia, kiedy to ostrowianie przedstawili Stanisława Chomskiego jako "trenera wspomagającego" Kamila Brzozowskiego. Doszło jednak do nadinterpretacji, bowiem szkoleniowiec nie podpisał żadnej umowy z klubem.

- Ostrowianie już mnie przedstawili, ale ja jeszcze żadnej umowy oficjalnie nie podpisałem i nie wiem, czy w ogóle taką podpiszę . Kamil Brzozowski zadebiutuje jako trener, zadzwonił do mnie i poprosił mnie o pomoc. Oczywiście, że zgodziłem się mu pomóc w pracy, to dla mnie wielka przyjemność, że mogę to zrobić . Nie rozmawialiśmy natomiast o szczegółowym zakresie tej współpracy - mówi nam Stanisław Chomski.

Żużel. Stanisław Chomski wykorzysta swoje doświadczenie. Tak będzie wyglądać współpraca

- Nie wiem na ten moment, jak współpraca z Kamilem Brzozowskim będzie wyglądać. Ona się będzie układać w miarę jego potrzeb. Jeśli tylko taka potrzeba nastąpi, chętnie mu podpowiem. Wykorzystam swoje doświadczenie zdobyte przez lata, ale to on będzie odpowiedzialny za decyzję i to on musi wiedzieć, jaką decyzję podjąć. Na pewno z tylnego fotela nie będę prowadził drużyny, na to się nie piszę. Tak, jak powiedziałem, chętnie mu jednak pomogę obserwacjami, podpowiedziami i doświadczeniem - skomentował Stanisław Chomski.