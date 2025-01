Gwiazda na czarnej liście Motoru Lublin. Na ten transfer nie ma szans

Wielka kasa na stole, złamał dane słowo

To był błąd. Jednym z powodów były finanse, to istotna część naszej dyscypliny. To była dla mnie lekcja. Chciałem spróbować czegoś innego. Tęsknię za ludźmi, których tam poznałem. Za kibicami, którzy byli ze mną na dobre i na złe. Stadion w Lublinie, niezależnie od wyników, zawsze pękał w szwach. W naszym sporcie to nie jest częsty obrazek

Król ściany wschodniej wciąż ma to z tyłu głowy

Zawodnicy w Lublinie mogą liczyć także na świetne warunki, jeśli chodzi o kontrakty sponsorskie. To są często kwoty rzędu nawet 500 tysięcy złotych . Mimo, że od Michelsena wiele zależało, to nie czuł się finansowo doceniany.

- Nasze relacje są 50/50. Wciąż witam się z Kubą, kiedy tylko go widzę. On jednak wciąż jest nieszczęśliwy, że zdecydowałem się odejść. To jest sport, ale również biznes. Ja nie żywię do nikogo urazy. Być może chciałem, żeby Kuba troszeczkę bardziej o mnie powalczył. Nie mam do niego żalu - przyznaje.

Nie zanosi się na wielki powrót

Jak już wspomnieliśmy, Kępa to wytrawny gracz, który ma swoje zasady. Gdy Greg Hancock wystawił go do wiatru w sprawie kontraktu na 2018, to potem już nie chciał o nim słyszeć. Bez skrupułów zachował się również względem Grigorija Łaguty. Oficjalnie żadna czarna lista nie istnieje. Obecnie jednak nie ma wielu szans na to, że Michelsen wróci do Motoru.