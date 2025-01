Hit transferowy za 10 milionów złotych. Polski klub rozbił bank

Historia transferu Madsena do Zielonej Góry jest długa. Pierwszy raz kuszono go w 2014 roku, następnie w 2017 roku, w końcu teraz się udało. Jak mówi przysłowie - do trzech razy sztuka. I nie inaczej było w tym przypadku. Dla klubu to gigantyczny krok do przodu, który może przynieść wiele sukcesów.