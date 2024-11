Pół Polski się śmieje. Składem za 9 milionów chce oszukać przeznaczenie

Aż trzech mistrzów świata w zestawie

Kadra INNPRO ROW-u Rybnik ma wiele zalet

Pedersen pokazał w tym roku, w meczu ROW-u z Texom Stalą, że lubi rybnicki tor, a jak wyskoczy ze startu, to nie ma na niego mocnych. Drabik ma potencjał na 12 punktów w meczu i na to, by być liderem drużyny. W końcu jako junior lał lepszych od siebie i zachwycał stylem. Potem coś się zacięło, ale prezes Mrozek przekonuje, że on postawi Drabika na nogi.