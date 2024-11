Wielkie ryzyko słynnego klubu. Katastrofa na horyzoncie, ten zawodnik może dać spadek

Jeszcze kilka sezonów temu byli przymierzani do złota w PGE Ekstralidze. Teraz drużyna Krono-Plast Włókniarza Częstochowa przypisywana jest do walki o utrzymanie. Działacze sobie nie pomogli, przedłużając kontrakt Madsa Hansena. To ogromne ryzyko, które może zakończyć się katastrofą. Jeśli Duńczyk nie odpali, to legendarny klub może nawet spaść z najlepszej ligi na świecie.