24 czerwca w trakcie meczu Energa Wybrzeża Gdańsk przeciwko Arged Malesie Ostrów doszło do fatalnej kraksy. 18-letni Bartosz Głogowski wywrócił Nicolaia Klindta, choć obaj zawodnicy jechali ze sobą w parze. Polak został ukarany żółtą kartką, a dla Duńczyka był to koniec ligowego ścigania w 2024 roku.

To mógł być koniec kariery

Klindt złamał rękę oraz doznał pęknięcia kręgu szyjnego C5. Miał już podobny uraz, ponieważ rok wcześniej uszkodził kręg C3. Teraz jednak sprawa była o wiele poważniejsza. Lekarz od razu postawił sprawę jasno. - Plan był prosty, gorset albo operacja. Powiedzieli mi jednak, że jeśli zdecyduję się na operację, to nie będę mógł już się ścigać . Nigdy wcześniej, bez względu na to, jakie kontuzje miałem, tak się nie bałem - przyznaje.

Zawodnik skończył ostatecznie w gorsecie ortopedycznym . Na szczęście wrócił cało i zdrowo na tor pod koniec sezonu. - To był dla mnie szok. Czułem, że oczy mi zaczynają łzawić. To nie jest łatwe, kiedy dowiadujesz się, że jest tak krytycznie - mówi w kontekście kolejnych słów, które usłyszał.

Nie mógł uwierzyć, że to słyszy. Podjął wielkie ryzyko

35-latek ma zamiar nadal kontynuować karierę. Kilka lat temu był nawet blisko podpisania kontraktu w PGE Ekstralidze. Później awansował tam z ostrowskim klubem, lecz ostatecznie skończyło się tylko na paru wyścigach. Teraz wiele się mówi o możliwym przejściu do Orła Łódź. Dalsza jazda niesie za sobą jednak bardzo wielkie ryzyko.

- Lekarze mówili mi, że kolejne złamanie może spowodować, że ten fragment ciała stanie się niestabilny i może nieść za sobą poważne konsekwencje - podkreśla. - To może być zawał serca, guz mózgu, udar, paraliż, a nawet śmierć, bo tętnica biegnie w górę i w dół kręgów, przechodząc do serca i mózgu. Załamałem się, gdy usłyszałem, jakie to może nieść konsekwencje - kończy.