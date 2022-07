Trener kadry zabrał głos po blamażu

Dobrucki: „Pojechaliśmy fatalnie”

- Pojechaliśmy fatalnie, trzeba to przyznać - bił się w pierś selekcjoner Rafał Dobrucki. - Tor był taki sam dla wszystkich, więc trudno jest nam o tym mówić, ale po prostu nie poradziliśmy sobie z tymi warunkami. Starty były dziś kluczowe, a my ich nie mieliśmy. Podobnie było zresztą w półfinale Wczoraj wydawało nam się, że dzięki juniorom się czegoś dowiedzieliśmy, ale dziś na Vojens spadł deszcz i wróciliśmy do punktu zero. Były jakieś dobre momenty, ale i tak nie byliśmy w tej bajce co trzeba. Tutaj nie było miejsca na takie pomyłki, jakie popełnialiśmy. Można było pojechać słabszy jeden bieg lub dwa, ale my mieliśmy aż cztery fatalne! Wnioski? Na nie jest dziś chyba jeszcze zbyt wcześnie - przyznał przed kamerami Eurosportu.