Tajna misja. Tam ukryli się przed rywalem

Wybór Tarnowa na organizację mini obozu nie powinien dziwić, ponieważ owal w tym mieście podobnie jak w Krośnie należy do najdłuższych w naszym kraju. Z racji tego, że Unia zakończyła sezon nie ma też żadnego konfliktu terminowego, więc dla zawodników Stelmet Falubazu obiekt otwarty jest od rana do nocy. Żużlowcy mają już za sobą pierwsze zajęcia. O ile pogoda na to pozwoli, jutro także mają pokręcić parę kółek. Wspominamy o pogodzie, ponieważ prognozy nie są najlepsze i według synoptyków w ten weekend w Małopolsce może spaść spora ilość deszczu.