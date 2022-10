Tajemniczy transfer. Kogo ukrywa klub?

Chodzi o Anze Grmeka - 17-letniego zawodnika ze Słowenii. Radość rzeszowian jest uzasadniona, to jeden z większych talentów w swoim roczniku. W swojej ojczyźnie nie bez kozery bywa on często nazywany następcą Mateja Zagara, a ten zawodnik podczas swojej kariery regularnie ocierał się przecież o ścisłą światową czołówkę. Przez aż 11 sezonów pełnił rolę stałego uczestnika cyklu Grand Prix. Dla żużla w tym kraju jest on żywą legendą.