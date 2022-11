Sztama prezesów. Co teraz zrobią kibole?

O zasadzkach jednych na drugich, czy też ustawkach lokalne media w Gorzowie donosiły z dość dużą regularnością. Nawet ci mniej radykalni kibice Stilonu mieli pretensje do tych ze Stali o to, że są pupilkami miasta. Kiedy ratusz zaczął przelewać milionowe dotacje na Stal, to fani Stilonu pojawili się na prezentacji żużlowców z transparentem treści: Żółto-niebieski cyrk czas zamknąć. Gorzowskie kluby głodują, a na Stali świętują.