Polak zniknął ze składu. Klub tego nie komentuje

- To jest petarda - zachwycali się fani Zdunek Wybrzeża prezentacją nowych zawodników, a filmy i zdjęcia chowających się za maskami nabytków już od kilku dni były hitem sieci.

Nowi zawodnicy Wybrzeża zdjęli maski i już nie jest tak kolorowo

Najbardziej dokucza jednak brak drugiego polskiego seniora i juniorzy, którzy nie dają absolutnie żadnej gwarancji wyników. Do tego drugiego kibice w Gdańsku już zdążyli się przyzwyczaić. Jednak tylko jeden polski senior, to znak, że coś tu nie zagrało.

Z naszych informacji wynika, że tym drugim miał być Wiktor Trofimow junior. Nie dotarł on jednak na prezentację. Dlaczego? Z naszych informacji wynika, że chodzi o jeszcze jakieś rozliczenia między stronami.

Wybrzeże nie komentuje, Trofimov milczy

Napisaliśmy do rzecznika klubu Rafała Sumowskiego pytanie, dlaczego nie było Trofimowa i czy chodzi o zaległości? - Za decyzją zarządu, bez komentarza - odpisał nam rzecznik.

Trofimow także nie wyjaśnił swojej absencji. W ogóle nie odpowiedział na SMS-a z pytaniem o nieobecność na prezentacji. Teraz kibice zastanawiają się, jak to wszystko się skończy. Niektórzy spekulują, że Wybrzeże wypożyczy z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz Norberta Krakowiaka, bo w zaprzyjaźnionym klubie jest nadwyżka polskich zawodników.

Być może dojdzie do jakiegoś wypożyczenia. Nie można też jednak wykluczyć, że Trofimow jeszcze się pojawi. Z naszej wiedzy wynika, że w poniedziałek ma być zrobiony przelew na konto zawodnika. Jeśli mamy rację i to było przyczyną absencji Trofimowa, to będziemy mieli szczęśliwy koniec historii ze znikającym żużlowcem.