Stworzyli potęgę! To musi się udać

Unia Tarnów stawia na spokojną odbudowę

Spadek Unii do 2. Ligi rozczarował wielu fanów żużla. W ruinę popadł przecież klub, który jeszcze kilka lat temu sięgał po medale DMP. Odbudowa raczej będzie przebiegać spokojnie, bo skład na nadchodzący sezon nie powala. Dokonano kilku mało spektakularnych transferów. Nie zanosi się, by tarnowianie często świętowali zwycięstwa.

Unia Tarnów:

Polscy seniorzy: Patryk Rolnicki, Piotr Pióro, Oskar Bober

Zagraniczni seniorzy: Kenneth Hansen, Peter Ljung, Troy Batchelor, Ilja Czałow

Juniorzy: Patryk Zieliński, Mateusz Gzyl, Piotr Świercz, Witalij Kotlar

Reklama

OK Bedmet Kolejarz Opole dokonał małych poprawek

Kolejarz przeżył w 2021 roku spore rozczarowanie. To nie zmienia podejścia klubu, który chce awansu i w tym celu nieznacznie wzmocnił drużynę. Zmiana Kamila Brzozowskiego na Adriana Cyfera wygląda nieźle, bo ten drugi powinien radzić sobie lepiej. Pontus Aspgren raczej godnie zastąpi Madsa Hansena. Juniorską pozycję w Opolu znów zabezpieczono tymczasowo. Jedno miejsce najpewniej zawsze otrzyma ktoś z duetu Jakub Krawczyk - Jakub Poczta. To transakcja dobra dla obu stron.

OK Bedmet Kolejarz Opole:

Polscy seniorzy: Adrian Cyfer, Oskar Polis

Zagraniczni seniorzy: Jacob Thorssell, Pontus Aspgren, Adriej Kudriaszow

Juniorzy: Theo Johansson, Oskar Stępień

Goście: Jakub Krawczyk, Jakub Poczta

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz potrafił zaskoczyć

Nieźle w okienku transferowym radził sobie drugi Kolejarz. Z klubu dochodziły sygnały o braku pieniędzy, a tymczasem skład zasilili m.in. Daniel Kaczmarek i Sam Masters. Finalnie zespół nie jest aż tak mocny, ale to dobry kandydat na czarnego konia.

Metalika Recykling Kolejarz Rawicz:

Polscy seniorzy: Damian Dróżdż, Daniel Kaczmarek

Zagraniczni seniorzy: Sam Masters, Matic Ivacic, Josh Pickering, Ryan Douglas

Juniorzy: -

Lokomotiv Daugavpils zmienił zagraniczną obsadę

W Lokomotivie trudno o duże ruchy, bo Łotysze głównie liczą na siebie. Mimo wszystko pozyskanie Adam Ellisa, Rene Bacha oraz Nicka Morrisa nieco zaskoczyło. Szczególnie wiele można sobie obiecywać po występie Ellisa. To w końcu mistrz Wielkiej Brytanii, więc wypadałoby w 2. Lidze powalczyć o miano lidera drużyny. Z drugiej strony klub ucierpiał. Utrata Olega Michaiłowa i Francisa Gustsa mocno osłabiła ekipę.



Lokomotiv Daugavpils:

Krajowi seniorzy: Jewgienij Kostygow, Daniił Kołodisnki

Zagraniczni seniorzy: Adam Ellis, Rene Bach, Nick Morris

Juniorzy: Artiom Juhno, Ricards Ansviesulis, Ernests Matusonoks

Texom Stal Rzeszów celuje wysoko

Stal poczynała sobie na rynku odważnie. Dawid Lampart i Paweł Miesiąc to naprawdę dobre wzmocnienia na polskich pozycjach. Kevin Woelbert i Eduard Krcmar mogą stworzyć duet przywożący kluczowe zwycięstwa biegowe. O piąte miejsce powalczą Hubert Łęgowik i Andriej Karpov. Nieważne, kto znajdzie się w składzie, powinien być jego ważną częścią. Problemem pozostaje formacja juniorska. Na razie tworzy ją tylko jeden zawodnik. Nie zanosi się, by klub pogodził się z dobrze rokującym Mateuszem Majcherem.

Texom Stal Rzeszów:

Polscy seniorzy: Hubert Łęgowik, Dawid Lampart, Paweł Miesiąc

Zagraniczni seniorzy: Kevin Woelbert, Eduard Krcmar, Andriej Karpov, Jonathan Grahn

Juniorzy: Gustav Grahn

PSŻ Poznań stał się faworytem

Choćby w Poznaniu chcieli zakląć rzeczywistość, fakty są proste - PSŻ transferami zrobił z siebie głównego kandydata do awansu. Kacper Gomólski i Aleksandr Łoktajew stosunkowo niedawno pojawiali się w Ekstralidze. Ukrainiec otarł się w 2020 roku o Grand Prix. Pozostali zawodnicy stanowią świetny dodatek. I jeszcze bardzo mocna obsada juniorska. Aleksandr Kajbuszew i Kevin Juhl Pedersen oraz goście w postaci Sebastiana Szostaka i Kacpra Grzelaka. Ten skład musi być w finale.

PSŻ Poznań:

Polscy seniorzy: Kacper Gomólski, Robert Chmiel, Kevin Fajfer

Zagraniczni seniorzy: Aleksandr Łoktajew, Jonas Seifert-Salk, Władimir Borodulin

Juniorzy: Aleksandr Kajbuszew, Kevin Juhl Pedersen

Goście: Sebastian Szostak, Kacper Grzelak

MSC Wolfe Wittstock... nie wiadomo, co chce osiągnąć

Po beznadziejnym sezonie 2021 w wykonaniu Wolfe pojawiła się nadzieja, że kolejny rok klub potraktuje bardziej poważnie. Niestety, Wilki znów będą chłopcem do bicia. Naprawdę chciałoby powiedzieć się o tej drużynie coś dobrego, ale nie ma o kim. Może chociaż Lukas Baumann stanie się solidnym drugoligowcem...

MSC Wolfe Wittstock:

Krajowi seniorzy: Valentin Grobauer, Steven Mauer, Mirko Wolter, Lukas Baumann

Zagraniczni seniorzy: Brayden McGuiness, Sam Jensen

Juniorzy: Marlon Hegener, Jakob Femerling

Polonia Piła wróciła i nieco namieszała

W 2022 roku w 2. Lidze będzie osiem zespołów, a to dzięki Polonii. Skład nowego projektu nie mógł powalić na kolana, ale jak na pierwszy sezon po powrocie jest solidnie. Zespół stworzy kilku ciekawych zawodników, mogących w niektórych momentach poprowadzić drużynę do wygranej. Fazę play-off może okazać się celem nie do zrealizowania, ale blamaż ekipie nie grozi.

Polonia Piła:

Polscy seniorzy: Artur Mroczka, Tomasz Orwat, Lars Skupień, Marcin Jędrzejewski

Zagraniczni seniorzy: Max Dilger, Toma H. Jonasson, Lukas Fienhage, Broc Nicol

Juniorzy: -