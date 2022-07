Sensacyjny finalista mistrzostw świata!

Zwycięstwem reprezentacji Szwecji zakończył się drugi półfinał Speedway Of Nations w duńskim Vojens. Drugie miejsce – i awans do sobotniego finału – sensacyjnie wywalczyli Czesi, tracąc zaledwie punkt do zwycięskich Szwedów. W barażu Wielka Brytania pokonała Francuzów i to właśnie synowie Albionu będą rywalizować w sobotnim finale Speedway Of Nations.