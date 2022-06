Sami wybiorą sobie rywala w play-off?

Dla składu tegorocznej fazy play-off kluczowe znaczenie będzie miał piątkowy mecz Betard Sparty Wrocław z zielona-energia.com Włókniarzem Częstochowa. Jeśli gospodarze wygrają za trzy punkty, to praktycznie zapewnią sobie miejsce w pierwszej szóstce. Tak wysoki triumf mistrzów Polski nie jest jednak wcale niczym pewnym. Choć zwycięstwo w Ostrowie Wielkopolskim zasiało we wrocławianach ziarno optymizmu, to ich sympatycy nie mogą zapominać o licznych kłopotach trapiących zespół - zwłaszcza dość mizernej formie Taia Woffindena.