Polskim klubom grozi katastrofa finansowa. To będą rekordowe wypłaty

Już nie trzeba jeździć w PGE Ekstralidze, zabijać się o punkty z najlepszymi na świecie, aby móc zarobić wielką kasę i szczycić się mianem milionera. Tegoroczny rynek transferowy ułożył się w 2. Metalkas Ekstralidze tak, że są co najmniej trzy kluby, które bardzo chciałyby awansować do PGE Ekstraligi. Chodzi rzecz jasna o Fogo Unię Leszno. Texom Stal Rzeszów oraz Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Trudno się więc dziwić miejscowym działaczom, że nie szczędzili grosza i robili wszystko, aby zbudować jak najsilniejszą drużynę.

Te mecze mogą oznaczać finansowy krach

Wiele w tym momencie wskazuje na to, że pojedynki wielkiej trójki z niżej notowanymi rywalami mogą kończyć się wysokimi zwycięstwami, a w skrajnych przypadkach pogromami. Te trzy najbogatsze kluby za mecz, w którym zawodnicy zdobędą średnio około 55 punktów plus bonusy mogą być zmuszone do zapłaty nawet 400 tysięcy złotych, a nawet i więcej. Jeśli takich spotkań w sezonie trafi się kilka (co raczej można założyć w ciemno), to nie trudno policzyć, że do wypłaty będą kosmiczne sumy.