Zwrot akcji w sprawie transferu mistrza Polski. Na jaw wychodzą kulisy

Daniel Kaczmarek, dwukrotny młodzieżowy indywidualny mistrz Polski, podpisał kontrakt z Wybrzeżem Gdańsk. Wszystko wskazywało jednak na to, że dołączy do Speedway Kraków, czyli do klubu, który wraca do żużla w ligowym wydaniu po pięciu latach przerwy. - Byłem dogadany. Godziny dzieliły mnie od podpisania kontraktu - powiedział Kaczmarek, potwierdzając nasze niedawne informacje o tym, że ma być twarzą nowego projektu. Nastąpił zwrot akcji i w ten sposób wylądował w Gdańsku.