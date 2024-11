Gwiazda pod ścianą, będzie wielki powrót. Nie dostanie ani złotówki

Żądał ogromnej kasy, olał ofertę jednego z klubów

Takiemu ZOOleszcz GKM-owi Grudziądz, który oferował 50 tysięcy złotych za podpis, 8 tysięcy za punkt i klubowe silniki, błyskawicznie podziękował . Zagar ma własny team oraz motocykle, więc nie chciał się na to pisać. Teraz natomiast chyba poszedł po rozum do głowy, bo nieoczekiwanie zaczął wysyłać oferty bez żadnej kwoty na przygotowanie do sezonu.

Wziąłby Zagara pod jednym warunkiem

- Widzę, że małymi krokami zmierza to w rozsądnym kierunku, gdzie płaci się za wykonaną pracę, a nie za nazwisko. Matej na takich warunkach jest atrakcyjnym zawodnikiem. Do tej pory byłem przeciwny Zagarowi w polskiej lidze, ale jeśli godzi się na takie warunki, to podpisałbym z nim kontrakt. Brałbym go w ciemno, ale pod jednym warunkiem - mówi nam Jan Krzystyniak.