Pokazali im drzwi, a teraz jeszcze to. Zdradziło ich zdjęcie, co za kontrowersja

Doyle'a i Pludry w Grudziądzu już nie ma . Australijczyk, były mistrz świata, został już jakiś czas temu ogłoszony nowym liderem Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, natomiast Polakiem interesują się kluby z Rybnika oraz Gorzowa. Do czwartku 22-latek musi znaleźć nowego pracodawcę, bo kończy się okienko transferowe. Delikatnie mówiąc, obaj nie rozstali się z GKM-em Grudziądz w dobrej atmosferze, skrytykowali przedstawicieli klubu .

Żużel. GKM Grudziądz. Wielcy nieobecni na Gali. Prezes Marcin Murawski tłumaczy

Ostatnio do naszej redakcji dochodziły sprzeczne informacje dotyczące zaproszenia dla Pludry. Zapytaliśmy więc wprost szefa GKM-u o to, czy Doyle i Pludra otrzymali zaproszenia na tegoroczną galę. Na zdjęciu zamiast nich pojawił się choćby Krzysztof Buczkowski, wychowanek grudziądzkiego klubu aktualnie reprezentujący Abramczyk Polonię Bydgoszcz, który w GKM-ie od kilku miesięcy szkoli młodzież.



- Na naszej gali zawsze prezentujemy nowy skład, więc od lat pojawiali się na niej tylko zawodnicy, którzy będą występowali w następnym sezonie - tej treści wiadomość wysłał do nas prezes Murawski, kończąc definitywnie temat.