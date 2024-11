Polski klub tonie w długach. Znamy dokładną kwotę

Sytuacja Stali Gorzów jest poważna

Analiza wykazała, że Stal Gorzów S.A. na dzień 24.10.2024 r. miała zobowiązania wobec 109 różnych podmiotów. 105 z nich to zobowiązania, krótkoterminowe. Klub nie ma zaległości wobec pracowników i administracji klubu. Całość zobowiązań spółki wg audytu na dzień 24.10.2024 r. to: 13.249.802,65 zł, na dzień 31.10.2024 r. to 12.091.316,82 zł i mają one tendencję zmniejszającą się.