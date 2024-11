Ten transfer zmieni układ sił. To może być strzał w dziesiątkę

Do jednej bramki / POLSAT GO

Żużel. Transfery. Paweł Racibor: Adrian Gała może zrobić różnicę

Gała w swoich rękach trzyma sporo atutów. - Myślę, że może zrobić różnicę - przyznaje menadżer Paweł Racibor w rozmowie z Interia Sport. - Jeśli Adrian tylko wszystko sobie poukłada, to jest w stanie zdobywać naście punktów, czyli powyżej dziesięciu w każdym meczu. Stać go na to. Jeszcze nie tak dawno przywoził bardzo dużo punktów na zapleczu PGE Ekstraligi - dodaje nasz rozmówca.



Dwa ostatnie sezony w wykonaniu gnieźnianina nie były najlepsze, jednak najnowszy przykład Michaela Jepsena Jensena z Bayersystem GKM-u Grudziądz pokazuje, że można wrócić do formy po jeszcze dłuższej przerwie. - Adrian cofnął się krok do tyłu. Dla dobra swojej kariery wrócił do klubu, w którym się wychował. Następny sezon pokaże, czy w przyszłości faktycznie będzie mógł się jeszcze odnaleźć w Metalkas 2. Ekstralidze - podkreśla ekspert.