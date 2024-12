Falubaz chce głośnego transferu, wielka gwiazda na horyzoncie. To wstrząśnie całym rynkiem

W ciągu kilku ostatnich lat trochę brudów wypłynęło z zielonogórskiego środowiska. Mowa na przykład o świadczeniu pracy na rzecz klubu przez fikcyjnie zatrudnionych pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, zatrudnienie Piotra Protasiewicza, dyrektora Falubazu w Urzędzie Miasta, czy brak transparentności miasta w zakresie finansowania Falubazu z miejskiej kasy.

Śmiało można stwierdzić, że obecnie sytuacja wokół zielonogórskiego środowiska żużlowego jest dużo zdrowsza. Aktualnie klub jest zarządzany profesjonalnie, zgadza się w nim struktura, wynik sportowy, a także ruchy transferowe. Nikt nie martwi się także rezygnacją z funkcji prezesa Wojciecha Domagały. Każdy jest spokojny o zaangażowanie i profesjonalizm jego następcy, Adama Golińskiego. Reklama

Żużel. Falubaz Zielona Góra chce Dominika Kuberę

W tym roku Falubaz był autorem największego hitu transferowego. Do zespołu z Zielonej Góry dołączył Leon Madsen, który zmienił Włókniarza Częstochowę właśnie na Falubaz. Świeżo po objęciu sterów nad zielonogórskim klubem, Adam Goliński wygadał się w rozmowie z portalem Po Bandzie, że marzy my się kolejna gwiazda. - Oczywiście, że chciałbym coś dołożyć, ale z tego, co znam się na przepisach, to już Dominika Kubery w tym roku nie można namówić - mówił w rozmowie z Po Bandzie Adam Goliński.

- Dla Falubazu to byłby bardzo dobry ruch. Czy dla Dominika także? Trudno ocenić. Musiałby zważać na to, że w Lublinie osiągnął swój szczyt kariery, to w Lublinie zaczął notować świetne wyniki i czuje się tam bardzo dobrze - ocenił Leszek Tillinger, były prezes Polonii Bydgoszcz.

Żużel. Motor Lublin nie puści Dominika Kubery

Inną kwestią jest to, czy Motor Lublin byłby skłonny wypuścić z klubu Dominika Kuberę. Na ten moment nic na to nie wskazuje.

- Myślę, że Motor nie myśli o jego transferze. Nie puszczą go, nie ma takiej opcji. Kubera jeździ świetnie, jest młody, ma ogromną wartość sportową, startuje w Grand Prix. Co prawda mieszka dużo bliżej Zielonej Góry niż Lublina, ale dziś to chyba nie ma znaczenia - zakończył Tillinger. Reklama

