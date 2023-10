Oszukali przeznaczenie. Już kolejny raz

Już w trakcie zeszłorocznej giełdy transferowej Zdunek Wybrzeże okrzyknięto kandydatem do spadku do II ligi. Nie dość, że gdańszczanie się utrzymali, to nawet wjechali do fazy play-off, kończąc rozgrywki na szóstym miejscu. Rok wcześniej drużynę Eryka Jóźwiaka również skazywano na spadek, bo po pięciu kolejkach miała na swoim koncie komplet porażek. Z tych opresji Wybrzeże wyszło obronną ręką i wciąż może pochwalić się statusem pierwszoligowca.