Nikt inny tak nie szlifuje diamentów

O ile polski żużel jako taki przeżywa w ostatnich latach istną złotą erę, o tyle szkolenie adeptów czarnego sportu w naszym kraju wciąż jeszcze nie wygląda najlepiej. Lista zarzutów co do sposobu nauki najmłodszych jest bardzo długa - zbyt łatwe egzaminy na licencję Ż, juniorzy szkoleni na sztukę, cieplarniane warunki dla młodzieżowców. Można by wymieniać je w nieskończoność.