Na ten sukces czekamy już ćwierć wieku!

Rybnik 1971: Szalony układ drużyny!

Nikt chyba nie spodziewał się, że z Polakami. Żużel był w naszym kraju niezwykle popularny, pojedynczy Polacy zaczynali nieśmiało przebijać się do światowej czołówki, ale daleko było im do ścisłego topu. Na ich korzyść działała arena wybrana na miejsce drugiej edycji parowych zmagań - stadion przy rybnickiej 72 w Rybniku, domowy obiekt klubu od lat dominującego polskie rozgrywki. Ku zaskoczeniu wszystkich, na reprezentantów naszego kraju nie wybrano duetu liderów ROW-u, Antoniego Woryny i Andrzeja Wyglendy. Panowie nie byli najlepszymi przyjaciółmi, ale na torze zawsze zachowywali pełnię profesjonalizmu, jeździli świetnie i doskonale znali każdy kamyk rybnickiego toru. Wyglenda w finale Mistrzostw Świata Par wystartował, ale miejsce u jego boku zajął nie Woryna a 21-letni Jerzy Szczakiel z Opola.

Taka decyzja nie spodobała się nie tylko kibicom, lecz również samemu Wyglendzie, który do Szczakiela nabrał jeszcze większej niechęci po tym jak nieopierzony młokos wpakował go w płot na poprzedzającym zawody treningu. Naprędce dokonano roszady planu taktycznego. Wyglenda miał wygrywać starty i asekurować wewnętrzną linię toru, Szczakiel popisywać się ułańskimi szarżami przy samym płocie. Tkwiący w tej prostocie geniusz okazał się kluczem do zwycięstwa. Nikt nie potrafił ich pokonać, wszystkie biegi wygrali podwójnie.