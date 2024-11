Milioner przepłacił za wielki transfer. Gwiazda ligi się obłowi

Żużel. Transfery. Wybrzeże Gdańsk szykowało prawdziwy hit. Andreas Lyager był o krok

Ostatecznie Lyager miał podpisać w Łodzi kontrakt wart 200 tysięcy złotych za podpis i 4 tysiące za punkt. Do umowy ma dorzucić się także dodatkowy sponsor gwarantujący kolejne 200 tysięcy złotych. Przy dobrej jeździe, żużlowiec może przekroczyć barierę miliona złotych. Słyszymy, że w Gdańsku miał mieć zbliżone warunki, jednak minimalnie niższe. Koniec końców nie wyszedł na tym źle, choć gdyby nie związał się z żadnym klubem, groziłoby mu bezrobocie.



Wybrzeże może żałować straconej szansy na pozostanie w Metalkas 2. Ekstralidze, gdyż gdańscy działacze budowali ciekawy skład. Szybko przedłużono umowę z Nielsem Kristianem Iversenem i pozyskano Tima Soerensena oraz Kacpra Grzelaka (wszyscy podpisali kontrakty również na Krajową Ligę Żużlową). Klub osiągnął też porozumienie z Robertem Chmielem i Olivierem Buszkiewiczem. Z liderującym Lyagerem ten zespół mógłby osiągnąć więcej niż w sezonie 2024. Co ciekawe, finalnie cała trójka przeniosła się do Łodzi.