Legenda potwierdza, to już koniec. Dla Polski zdobył wiele medali

Żużel. Krzysztof Kasprzak potwierdza: Kończę karierę

Jeszcze na początku listopada Kasprzak mówił nam, że szuka klubu na sezon 2025. Między wierszami dawał jednak do zrozumienia, że jeśli do końca okienka nie podpisze kontraktu, to jego jazda na żużlu się zakończy. - Jednego dnia zadałem mamie pytanie, co chciałaby dostać na sześćdziesiąte urodziny. Odpowiedziała: synu, w końcu spokój i bezstresowane weekendy, a głównie niedziele. Od 41 lat takich nie miała. Najpierw jeździł mój tata, mistrz Polski, a później jeździłem ja z bratem Robertem - mówi w rozmowie z Interia Sport Krzysztof Kasprzak.



- Odpowiedziałem: mamusiu, załatwione. Tak skończyła się moja wspaniała przygoda i kariera - dodaje nasz rozmówca.