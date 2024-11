4 miliony złotych z publicznych pieniędzy. Potężne wsparcie, ten klub jest na garnuszku miasta

17 milionów złotych (6,1 mln z Miasta) - takim budżetem dysponowali działacze GKM-u w sezonie 2024. W ciągu paru lat powiększył się on czterokrotnie, ale taki wzrost nie gwarantuje nawet utrzymania. Choć grudziądzanie odnieśli historyczny sukces, to niemal do samego końca rundy zasadniczej balansowali na krawędzi. Tak samo, jak w poprzednich latach. Co więcej, GKM miał jeden z najmniejszych budżetów w lidze, obok spadkowicza Fogo Unii Leszno.



