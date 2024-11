Legendarny sportowiec kończy karierę. Miał tragiczny wypadek, modliła się o niego cała Polska

- Podjąłem decyzję, która nie jest łatwa. Biję się z myślami w swojej głowie. To decyzja o zakończeniu kariery żużlowej. Fajny był rok 2023, bo miałem możliwość powrotu, ale nie byłem na to gotowy, to była fajna lekcja dla głowy, która pozwoliła mi iść dalej. Serce by chciało uprawiać ten sport. Trzeba zakończyć ten temat. Papiery instruktora mam zrobiona, będę chciał pomagać przy żużlu. Całe życie było temu poświęcone. Cały czas to wszystko trawię w sobie. O tym nie da się zapomnieć. To duże przeżycie we mnie. Jest jak jest i stało się, jak się stało. Niestety musiałem podjąć tę decyzję - powiedział Adrian Miedziński za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

