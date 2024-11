Polskie kluby wstrzymały oddech. Motor Lublin ma asa w rękawie

Orlen Oil Motor Lublin się nie zatrzymuje. Zdobyli trzecie mistrzostwo z rzędu, a już mają ochotę na kolejne. Sprawiają wrażenie ekipy nie do zatrzymania. W swoim zespole mają talizman, który prowadzi do sukcesów. Dominik Kubera ma dopiero 25 lat, a już osiem razy został drużynowym mistrzem Polski. Za chwilę w tej statystyce pobije wszystkich i będzie najlepszy. Można powiedzieć, że to gwarant sukcesu, a jego synonim to złoto.