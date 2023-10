Kuriozalna zmiana. Grzelak za... Grzelaka

Dla pierwszoligowego klubu Kacper może być jednak potężnym wzmocnieniem, zwłaszcza że na tym poziomie nie ma już teraz zbyt wielu mocnych młodzieżowców. Wiktor Przyjemski pojedzie w PGE Ekstralidze, więc najlepszym jest inny wychowanek szkółki ostrowskiej, czyli Jakub Krawczyk. Prawdopodobnie nikt do niego nie będzie miał "podjazdu", ale Grzelak spokojnie może być w czołowej trójce juniorów 1. Ligi . To bardzo dobry ruch ze strony poznańskiego klubu.

Co za zmiana. Grzelak zastąpił Grzelaka!

Pytanie, co dalej z karierą Kacpra Mateusza Grzelaka. On też ma już 20 lat i potencjału za bardzo nie widać. Po kiepskich występach w tym sezonie w barwach PSŻ-u, poszedł na wypożyczenie do Gniezna, ale tam też było kiepsko. Oczywiście bywa tak, że zawodnik nagle wyskoczy z formą pod koniec wieku młodzieżowca, ale tutaj nie za bardzo są powody do optymizmu. A szans przez kilka lat ten zawodnik dostał mimo wszystko dość sporo. Nie radził sobie z rywalami nawet w 2. Lidze.